Acidente com caminhões deixa um morto na zona leste de SP Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após dois caminhões colidirem por volta das 17h30 desta sexta-feira, 23, na zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu na Avenida Conde de Frontin (Radial Leste), próximo ao Viaduto Dona Matilde, sentido Centro. Sete equipes do Corpo de Bombeiros e um dos helicópteros da Polícia Militar foram enviadas ao local. Um homem de 30 anos, ocupante de um dos veículos, faleceu à caminho do Pronto-Socorro Ermelino Matarazzo. Não havia informações sobre a situação da outra vítima. Por conta do acidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a interditar o trecho da via totalmente. Às 18h40, parte das faixas da avenida continuava bloqueada, medida que resultava em 3,5 km de lentidão na via, entre a Rua Divinolândia e a Avenida Melchert.