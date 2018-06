Acidente com carga perigosa pára a Castelo Branco Um caminhão tanque carregado com acetato de etila, um solvente, colidiu com uma carreta e tombou, nesta segunda-feira, 24, no quilômetro 84,5 da Rodovia Castelo Branco, município de Itu. O produto vazou e pegou fogo. As chamas e a fumaça obrigaram a Polícia Rodoviária a interditar totalmente a rodovia, no sentido interior - capital. O motorista do caminhão, Ricardo dos Santos, de 28 anos, teve fratura na perna e foi levado para o Hospital Sanatorinhos, de Itu. O Corpo de Bombeiros de Sorocaba controlou o fogo para evitar que atingisse a carga de açúcar. Em menos de uma hora, a fila de veículos atingia mais de quatro quilômetros. Os policiais providenciaram o desvio do trânsito pela rodovia SP-97, no sentido de Porto Feliz, com o retorno à Castelo pela SP-75, em Itu. A pista ficou totalmente fechada das 7h30, quando ocorreu o acidente, até as 9 horas, quando foi liberada parcialmente. A liberação total da estrada ocorreu somente às 14h40, segundo a concessionária Rodovia das Colinas. As causas do acidente estão sendo investigadas. Segundo policiais rodoviários, o motorista do caminhão teria colidido com a traseira da carreta. Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) estiveram no local para controlar possível risco de contaminação. De acordo com o órgão, com base no laudo, serão avaliados eventuais danos ambientais. Texto corrigido em 26 de julho para correção da informação incorreta de que acetato de etila e acetona são o mesmo composto. Ambos são solventes, porém não são iguais