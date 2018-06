Acidente com carreta ainda complica trânsito no Rodoanel O motorista ainda encontra trânsito complicado na tarde desta terça-feira, 29, no Rodoanel Mário Covas, sentido capital-interior, na altura do quilômetro 29, reflexo de um acidente com uma carreta. De acordo com informações do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), o veículo, que transportava peças automotivas, tombou nas proximidades do acesso para a Rodovia Régis Bittencourt, por volta das 4 horas. Duas faixas permanecem interditas e os motoristas enfrentam cinco quilômetros de congestionamento. Um pedestre que estava no acostamento foi atingido pelo veículo e ficou gravemente ferido. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Os dois foram encaminhados para o Pronto-socorro de Embu. Equipes realizam o transbordo da carga e dois guinchos já estão no local para iniciar a retirada do veículo, que deve ser concluída até o final da tarde. A rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Fernão Dias, Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Dom Pedro I, Tamoios, Rio-Santos e Mogi-Bertioga apresentam boas condições de tráfego nesta tarde. Na última hora, as polícias rodoviárias Estadual e Federal não registraram acidentes graves.