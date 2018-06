Acidente com carreta congestiona a Dutra A carreta que tombou por volta das 7h30 desta quinta-feira, 2, feriado de Finados, continuava interditando a faixa esquerda da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, por volta das 16 horas. No mesmo horário, o congestionamento no local já era de cerca de 8 quilômetros. De acordo com a Nova Dutra, empresa que administra a estrada, o veículo, que transportava biscoito, tombou na altura do quilômetro 226, região de Piraí. Por volta das 16 horas, as equipes da concessionária continuavam trabalhando no transbordo da carga para liberar a via o mais rápido possível. Parte da carga da carreta foi saqueada por moradores da região. Nas outras estradas que cortam o município de São Paulo, o tráfego fluía normalmente, por volta das 16 horas.