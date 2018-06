Acidente com carreta em Belo Horizonte deixa pelo menos três mortos

SÃO PAULO - Um acidente entre uma carreta e vários carros provocou a morte de pelos três pessoas no final da tarde desta quarta-feira, 6, em Belo Horizonte (MG), segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O caminhão teria perdido o controle na descida do Anel Rodoviário, nas proximidades do bairro Betânia. O veículo, carregado com combustível, teria atingido pelo menos cinco carros, causando uma explosão, informou o Corpo de Bombeiros.

Duas pessoas morreram carbonizadas em um automóvel e um ciclista foi atropelado e morreu no meio das chamas. Houve ainda 10 feridos sem gravidade, que recusaram atendimento dos Bombeiros. Quatro viaturas foram deslocadas para o atendimento.

A BHTrans informou que o acidente congestionou os dois sentidos da via na altura do Bairro Betânia por volta das 17h30.