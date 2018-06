Acidente com cavalos impede tráfico de cocaína Dois cavalos que atravessaram o Contorno Leste, estrada ainda não liberada ao tráfego entre Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná, provocaram um acidente e evitaram que um quilo de pasta de cocaína chegasse a consumidores. Um Gol conduzido por José Carlos dos Santos, de 34 anos, bateu nos animais e capotou. O motorista está internado, enquanto a passageira Teresa Saboleski, de 32 anos, morreu. Dentro do carro, a polícia encontrou uma bolsa onde estava a droga, além de quatro telefones celulares e alguns papéis. A polícia já pediu uma perícia nos objetos. "Precisamos saber de onde saiu a droga e para onde estava indo", disse a delegada da Delegacia Antitóxicos de Curitiba, Rosalice Benetti. Segundo ela, Teresa já tinha passagem pela delegacia por tráfico, mas nada consta sobre o motorista. Ele foi preso em flagrante, sendo mantido no hospital sob vigilância policial.