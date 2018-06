Acidente com dois ônibus deixa 50 feridos no Rio

SÃO PAULO - Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas no início da tarde desta terça-feira, 31, num acidente envolvendo dois ônibus na Avenida Brasil, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas foram levadas para os hospitais Geral de Bonsucesso (HGB), Salgado Filho e Getúlio Vargas. Algumas vítimas foram atendidas no local e liberadas em seguida. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum passageiro teve ferimentos graves.