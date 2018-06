Acidente com helicóptero da Petrobras deixa ao menos 1 morto Um acidente com helicóptero da Petrobras com 20 pessoas a bordo deixou ao menos uma pessoa morta e outras quatro desaparecidas, informou a estatal em comunicado na noite desta terça-feira. De acordo com a empresa, por volta das 16h30 um helicóptero que havia decolado da plataforma P-18, localizada na Bacia de Campos (RJ), com destino à cidade de Macaé (RJ) teve de fazer um pouso forçado no mar, a cerca de 109 quilômetros da costa. A Petrobras acrescentou que as condições climáticas no momento do acidente "eram operacionais para o vôo". Ainda segundo o comunicado da estatal, os trabalhos de resgate estão sendo feitos com 13 embarcações e três helicópteros.