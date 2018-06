Acidente com jovem sem habilitação mata 1 Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente na noite de anteontem envolvendo um Kadett e um Fiat no km 569,8 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bento deAbreu, noroeste do Estado. Segundo a polícia, o motorista do Kadett, de 22 anos e sem habilitação, perdeu o controle e capotou o veículo, que acabou sendo atingido pelo Fiat, que seguia no sentido de Valparaíso.