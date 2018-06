Acidente com lancha mata estudante e deixa oito feridos Terminou em tragédia a festa de confraternização dos estudantes do 4ª ano de Direito da Universidade Metropolitana de Santos, na noite de sábado, em Guarujá. O grupo, composto por nove pessoas, voltava de um passeio de lancha pela Bahia de Santos, quando bateu em um pier nas proximidades do ferryboat, em Guarujá. Na batida, a estudante Ana Cristina Pereria dos Santos, de 33 anos, sofreu traumatismo abdominal. O corpo da assistente financeira, que residia no bairro Aparecida, em Santos, chegou sem vida ao hospital Santo Amaro, onde os oito sobreviventes, Oscar Eliezer Viera, de 53 anos, que conduzia a embarcação, Débora Rezende Silva, de 32, Samira Duarte Gonçalves, de 25, Sidnei Teixeira Jr., de 28, Inah Santiago Carneiro, de 23 , Rafael Williams D. Pelisson, Alessandra Luis Gadanha, de 31, e Eduardo Bocchino, de 43, foram atendidos e dispensados. Depois de passar pelo IML de Guarujá, o corpo da estudante Ana Cristina foi velado no cemitério memorial onde foi enterrado neste domingo às 19 horas. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia sede de Guarujá pela delegada Gabriela de Carvalho, o acidente ocorreu às 21 horas de sábado. Segundo contou aos policiais Débora Rezende Silva, o grupo estava voltando do passeio com a lancha já direcionada no sentido da Ilha Porchat. Segundo ela, não havia iluminação no local e ninguém soube explicar como o choque ocorreu, já que o condutor estava pilotando em baixa velocidade. Oscar Eliezer Vieira, o condutor, era sócio da marina Capri, localizada em São Vicente, de onde o grupo saiu no final da tarde de sábado. Este texto foi alterado às 20h21.