Acidente com lotação mata um e deixa 5 feridos Uma pessoa morreu e cinco ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo uma perua de lotação e um ônibus, que colidiram-se frontalmente, na altura do nº 1200 da Estrada de Parelheiros, no Parque Maria Fernanda, em Parelheiros, extremo Sul da capital paulista, por volta das 5h de hoje. Segundo os Bombeiros, uma pessoa morreu no local, três foram levadas para o Pronto-Socorro Regional Sul, em Santo Amaro, e outras duas, para o Pronto-Socorro do Grajaú, bairro vizinho. O acidente ocorreu em uma curva. A perua de lotação ficou totalmente destruída. As causas do choque entre os dois veículos ainda estão sendo apuradas e o trânsito ficou impedido no local.