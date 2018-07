Acidente com lotações derruba poste em avenida de SP Um acidente entre dois veículos de lotação e um carro de passeio provocou a queda de um poste na Avenida Dona Belmira Marin, altura do número 1900, na região do Grajaú, zona Sul de São Paulo, esta manhã. Segundo a empresa São Paulo Transporte (SPTrans), que administra o transporte coletivo na capital, o microônibus de lotação de prefixo 5362 bateu na traseira e outro lotação Sprinter de prefixo 1676 que colidiu na lateral de um veículo Fiat Siena. O carro de passeio foi lançado contra o poste que acabou caindo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a avenida ficou interditada nos dois sentidos. Apenas às 8h40, uma faixa foi liberada. Técnicos da Eletropaulo e fiscais da SPTrans estão no local local. Há lentidão nas proximidades do acidente.