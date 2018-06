Acidente com micro-ônibus da UFRJ mata dois no Rio

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas no início desta tarde em um acidente entre um veículo de passeio e um micro-ônibus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Via Lagos, que liga o Rio de Janeiro à Região dos Lagos. Segundo a concessionária CCR Lagos, empresa que administra a rodovia, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 44, por volta das 13 horas.

Os dois feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama. Não há informação sobre o estado de saúde deles nem o nome dos mortos. Parte da pista ficou interditada e provocou lentidão no local. Por volta das 16 horas, as faixas de rolamento da via já estavam liberadas ao tráfego de veículos.