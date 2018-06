Acidente com microônibus deixa 17 feridos em São Paulo Um acidente envolvendo dois microônibus deixou pelo menos 17 feridos na tarde desta quarta-feira, 28, na Rua Solidônio Leite, Vila Formosa, zona leste de São Paulo.De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 15 horas e até as 16h45, os veículos continuavam no local, complicando o tráfego nas proximidades. Ainda não havia detalhes sobre o acidente. As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros dos hospitais Santa Marcelina, Vila Alpina, João 23 e Vila Maria, segundo o Corpo de Bombeiros. Às 16h30, a CET registrou 44 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, índice abaixo da média para o horário, de 53 quilômetros. O pior trecho estava na pista expressa da Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do pinheiros, onde a lentidão era de 3,8 quilômetros, desde a Rua Miruna até a Pça Carananduba. Na via expressa da Avenida Salim Farah Maluf, rumo à Vila Prudente, o engarrafamento era de 3,2 quilômetros, entre as ruas Ribeiro Demétrio e Vila Ema. Já na pista expressa da Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes, o trânsito estava carregado por 3 quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.