Acidente com microônibus deixa 3 feridos na zona sul de SP Três pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um microônibus e um carro na Rua Bragança Paulista, junto à Rua Luis Seraphico Junior, na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira, 26. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 12h30 e os veículos ocupavam a faixa esquerda da via, complicando o trânsito nas proximidades do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein. Trânsito Às 14h30, a CET registrou 52 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A média para o horário é de 38 quilômetros. O pior trecho estava na Avenida dos Bandeirantes, rumo à Rodovia dos Imigrantes, onde o engarrafamento era de 7,1 quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Ainda na Avenida dos Bandeirantes, mas no sentido contrário, a lentidão era de 3,2 quilômetros, desde a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro. Já na Estrada de Itapecerica, em direção ao centro, o trânsito estava carregado por 2,3 quilômetros, desde a Rua dos Cartógrafos até a Avenida Giovani Gronchi.