Acidente com ônibus causa explosão e fere 7 no ES

Uma explosão provocada por um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos sete pessoas feridas na noite de ontem na altura do quilômetro 4 da BR-262, em Cariacica, Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os feridos eram ocupantes do coletivo. Eles sofreram lesões leves e passam bem. O motorista do caminhão fugiu.

Já em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, quatro rapazes ficaram feridos após um veículo pegar fogo na noite de domingo. Com idades entre 19 e 26 anos, os jovens trafegavam pela estrada vicinal Pouso do Campo quando o carro pegou fogo. Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo estava com o sistema de bombeamento de gasolina totalmente irregular.

Uma garrafa pet com gasolina foi colocada no lugar do tanque de combustível e uma mangueira plástica era usada para injetar a gasolina no motor. A garrafa acabou explodindo, incendiando o veículo. Os feridos foram levados para o pronto-socorro da cidade. Um deles já foi liberado, segundo a corporação. Os outros, que tiveram queimaduras de terceiro grau, permanecem internados. O motorista não tinha carteira de habilitação.