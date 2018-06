Acidente com ônibus da banda 14 Bis mata assistente de produção

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em um acidente envolvendo o ônibus da banda mineira 14 Bis. Segundo informações do Hospital João XXIII, para onde a maioria dos feridos foi encaminhada, os integrantes da banda estavam no veículo mas não tiveram ferimentos.

De acordo com o hospital, a vítima fatal foi o assistente de produção da banda, Wilson Maciel, de 58 anos. Ele chegou ao hospital com traumas abdominais em um helicóptero, onde sofreu uma parada cardíaca. Mesmo após a tentativa de reanimação, Maciel não resistiu aos ferimentos. A família já foi avisada e o enterro deve ser feito no Rio, sua cidade natal.

Os outros integrantes da equipe técnica que tiveram ferimentos leves são Emi França da Cunha, de 45 anos, que é operador de som da 14 bis. Ele teve o nariz quebrado e passa bem. Leandro Calazans, de 30 anos, passava por tomografia e seu estado de saúde é estável, assim como Adelzio Souza Fialho, 41 anos, e Antonio Vitor Moreira, de 49 anos, produtor da banda.

Roney Matos dos Santos, de 41 anos, teve corte na cabeça e está em observação. Ele deve receber alta no fim da noite, segundo o hospital. Outro integrante que teve ferimentos leves é Ivani Grossi, que está bem e foi levado para o Hospital Risoleta Neves.

Segundo o hospital, os cantores Sergio Magrão, Claudio Venturini, Eli Rodrigues, José Geraldo (Vermelho) e Sergio Vasconcelos estavam no ônibus e nada sofreram. Quando o ônibus capotou, a parte atingida foi onde estavam sentados os integrantes da equipe técnica.