Acidente com ônibus de foliões deixa 41 feridos no RS

SÃO PAULO - Pelo menos 41 pessoas ficaram feridas no final da noite de domingo, 6, em um acidente na altura do quilômetro 100 da BR-468, em Três Passos (RS), envolvendo um caminhão Ford Cargo, de Seara (SC), carregado de porcos, e um ônibus fretado, da empresa América Tur, de Vista Alegre (SC).

O coletivo transportava integrantes do bloco carnavalesco "Kuajimato", de Três Passos e seguia para a cidade de Ijuí, a 395 quilômetros de Porto Alegre, no noroeste gaúcho, onde os foliões participariam de um desfile. O ônibus, segundo a Polícia Rodoviária, foi atingido pelo caminhão na lateral quando atravessava a rodovia na saída da cidade de Três Passos. Integrantes de outro bloco, os "Picorruchos", que também viajavam para Ijuí, mas em outro ônibus, pararam para ajudar no socorro às vítimas.

Os ocupantes do caminhão - o motorista, a esposa e o filho, de 2 anos - ficaram presos nas ferragens, mas sofreram poucos ferimentos. As outras 38 vítimas, todas do ônibus, foram atendidas no local e algumas, com fraturas internas e cortes, tiveram que ser levadas para o Hospital de Caridade de Três Passos, onde, até as 5h30 desta segunda-feira, 7, apenas duas permaneciam internadas, mas já fora de perigo.