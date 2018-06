Acidente com ônibus de turismo mata um e fere 18 na BA

Uma mulher morreu e 18 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo, na madrugada desta quarta-feira, 9, em Juazeiro (BA), a 501 quilômetros a noroeste de Salvador. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo da empresa Planalto fazia a viagem entre Natal (RN) e Brasília. Por volta das 2 horas, logo depois de atravessar a ponte que liga Petrolina (PE) a Juazeiro, sobre o Rio São Francisco, o motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo, que bateu em um bloco de concreto - sinalizador de separação de pista - e tombou, caindo em uma ribanceira de cerca de cinco metros de altura. A identidade da mulher morta no acidente não foi revelada. Os feridos foram encaminhados a três hospitais da cidade baiana. Entre eles está o motorista do veículo, Francisco Gouveia, internado com fraturas na cabeça e no braço esquerdo.