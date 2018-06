Acidente com ônibus deixa 12 feridos em SP Um ônibus colidiu contra um poste nesta manhã na Marginal do Tietê, na zona Norte de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu no sentido Penha-Lapa, pista local, nas proximidades da Ponte de Vila Maria. De acordo com as informações iniciais, 12 pessoas ficaram levemente feridas. Por causa desse acidente, o trânsito está lento na Marginal, no sentido Penha-Lapa, desde a Ponte Aricanduva até a Ponte de Vila Maria. A melhor opção para os motoristas que deixam agora a zona Leste da cidade com destino a outros bairros e ao centro é a Avenida Radial Leste.