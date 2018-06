Acidente com ônibus deixa 18 feridos no Rio

Um acidente envolvendo um ônibus da linha 862 (Rio das Pedras - Barra) na manhã desta quarta-feira (24) deixou pelo menos 18 feridos na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez vítimas foram atendidas no local e liberadas, mas oito passageiros foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Ainda não há informações sobre o estado de saúde desses feridos.

O veículo tombou por volta das 6h, após invadir uma barreira que dividia as pistas da avenida. Segundo informações do Centro de Operações do Rio, o ônibus foi removido das pistas apenas às 11h. Até esse momento, os motoristas enfrentavam lentidão na via.

A perícia foi acionada, e o caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, equipes da 16ª DP realizam neste momento diligências no local.

"A polícia vai requisitar imagens de câmeras de monitoramento instaladas no coletivo e na região para análise. Os agentes aguardam a melhora no estado de saúde das vítimas para serem ouvidas na unidade policial. As investigações estão em andamento para apurar o caso", informou a Polícia Civil, em nota.