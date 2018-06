Acidente com ônibus deixa 2 mortos e 30 feridos em Minas

Duas pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, na Rodovia BR-040, em Sete Lagoas, Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira, 23.

Um ônibus bateu na traseira de um caminhão que transportava carvão por volta das 4h30, na altura do km 474 da rodovia. O motorista do ônibus e um passageiro morreram no local. Trinta pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal de Sete lagoas. Não há informação sobre o estado de saúde das feridos.

Duas das três faixas de rolamento permaneciam interditadas por volta das 8h15. O tráfego seguia com lentidão no local,de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.