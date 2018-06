Acidente com ônibus deixa 20 feridos em Campos, no Rio

O tombamento de um ônibus da Viação 1001, que havia saído da capital fluminense, deixou, por volta das 23h30 de segunda-feira, 6, cerca de 20 feridos, a princípio, nenhum em estado grave, na altura do quilômetro 86 da BR-101, em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio.

O coletivo, ocupado por 31 pessoas, saiu da pista e caiu em um barranco, de cerca de três metros. Os feridos foram levados para o Hospital Ferreira Machado, em Campos. O motorista disse que perdeu o controle do ônibus ao desviar de um caminhão que vinha na contramão durante uma ultrapassagem pela curva.