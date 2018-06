Acidente com ônibus deixa 22 feridos

PORTO ALEGRE - Um ônibus que conduzia trabalhadores nordestinos para o Rio Grande do Sul tombou nesta segunda-feira, 14, na BR-116, em Campestre da Serra, já no Estado de destino, deixando 22 pessoas feridas. O acidente teria sido causado por uma falha nos freios quando o veículo percorria um trecho sinuoso da rodovia, em descida. Na tentativa de evitar uma tragédia, o condutor jogou o veículo contra uma mureta de concreto. O ônibus bateu e tombou no meio da pista.

O tráfego ficou interrompido por cinco horas. Os feridos foram levados para um hospital de São Marcos. No início da noite desta segunda três continuavam internados, mas o estado deles não era considerado grave. Os trabalhadores saíram do interior do Piauí e do Maranhão em busca de empregos na construção civil.