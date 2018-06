Acidente com ônibus deixa 24 feridos em Santarém, no Pará

SÃO PAULO- 24 pessoas ficaram feridas neste domingo, 31, em um acidente com um ônibus que fazia o trajeto da zona rural para a cidade no município de Santarém, na região oeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, ainda não foram confirmadas as informações de que os feridos seriam eleitores e o ônibus um escolar da Prefeitura. O motorista fugiu e não prestou socorro aos passageiros. Existe suspeita de embriaguez.

Os feridos foram atendidos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, e levados para o Hospital Municipal de Santarém. O acidente ocorreu na rodovia estadual PA-370, que liga Santarém à hidrelétrica de Curuá-Una.