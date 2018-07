Acidente com ônibus deixa 30 feridos em SP Uma colisão envolvendo dois ônibus no final da manhã de hoje deixou cerca de 30 feridos na Avenida Paulista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que resgatou 6 vítimas, duas foram levadas para o Pronto-Socorro do Ipiranga, outras duas para o Hospital das Clínicas (HC) e mais duas para o Pronto-Socorro Vergueiro. Homens da Companhia de Engenharia de Tráfego socorreram 5 vítimas para o HC. Ambulâncias da Prefeituras levaram 6 vítimas para hospitais ainda ignorados. Ainda não há informações para onde foram demais vítimas e quem as atendeu. O Corpo de Bombeiros mandou sete carros para o local do acidente.