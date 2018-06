Acidente com ônibus deixa 31 feridos e uma vítima no RS

SÃO PAULO - Um ônibus saiu da pista e desceu por 15 metros num barranco na BR 116, perto do município de Campestre da Serra, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu neste sábado, 22, e deixou 31 pessoas feridas e uma morta.

O ônibus da empresa Penha seguia para Porto Alegre, vindo de Curitiba. Estava com sua capacidade máxima, com 42 passageiros, mais o motorista. A vítima fatal foi arremessada para fora do veículo na hora do acidente, e devia estar sem o cinto de segurança. Nenhum outro passageiro corre risco de morte.

A causa do acidente ainda não foi determinada, mas a Polícia Rodoviária Federal disse que a forte neblina deve ter causado a fatalidade. A visibilidade estava tão prejudicada que uma das ambulâncias chamada para socorrer as vítimas saiu da estrada e foi danificada.