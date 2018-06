Acidente com ônibus deixa 5 mortos e 17 feridos na Rodovia Rio-Santos

Texto corrigido às 14h12

RIO - Foram identificados os mortos e feridos após o capotamento de um ônibus na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do quilômetro 395, no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo à divisa com o município de Itaguaí. O acidente ocorreu por volta das 6h30.

Bombeiros dos quartéis de Santa Cruz, Campo Grande e Itaguaí foram mobilizados para socorrer as vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no local do acidente: Anderson P. Souza; Vitor S. Silva; Ruberval M.; Welton T. Maranhão; e um homem adulto ainda não identificado.

Pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal chegou a divulgar que seis passageiros haviam morrido. No entanto, à tarde a PRF esclareceu que os agentes confundiram um dos feridos, que está em estado grave, com uma pessoa morta.

Dezessete pessoas ficaram feridas e foram levadas a três unidades hospitalares na região. Dez foram encaminhados ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí: Jaime G. Costa, 53 anos; Gilcimar L. Souza, 30 anos; Rubem M. Costa, 55 anos; Geraldo A. Oliveira, 46 anos; José G. Andrade, 67 anos; Paulo Sérgio P., 29 anos; Augusto C. França, 27 anos; José A. Claudino, 32 anos; Thiago P. Silva, 19 anos; e Luiz C. Oliveira, 35 anos.

Marcos Cesar P., de 49 anos; e Anísio do Valle O., 58 anos; foram levados para o Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande (zona oeste do Rio).

Outros cinco feridos foram socorridos para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz (zona oeste do Rio). São eles José Ricardo G., 56 anos; Carlos Alberto G., 48 anos; Jorge L. Gonçalves; Paulo Sérgio C., 46 anos; e Leonardo O. Souza, 38 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus fretado transportava funcionários terceirizados de uma empresa de equipamentos pesados que funciona em Itaguaí.