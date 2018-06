Acidente com ônibus deixa ao menos 30 feridos em SC

do estadao.com.br

Um ônibus argentino que saiu da cidade de Balneário Camboriú (SC) e seguia para Província de Misiones caiu, por volta das 18h30, em uma ribanceira, de cerca de 80 metros, após o motorista perder o controle do veículo na altura do km 65 da BR-282, em Rancho Queimado, cidade localizada no entorno da região metropolitana de Florianópolis, a 65 km da capital catarinense.

O acidente ocorreu junto à Ponte do Rio Quatis. O ônibus era ocupado por 33 mulheres, a grande maioria da terceira idade, e dois motoristas. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado gravíssimo. Os feridos estão sendo encaminhados pelos bombeiros, SAMU e policiais ao Hospital Regional da cidade de São José e Hospital Celso Ramos, em Florianópolis.

A Polícia Rodoviária Federal informa que não está descartada a hipótese de haver mortes, pois o local é de difícil acesso, escuro e pode haver algum passageiro preso às ferragens. Os trabalhos de resgate prosseguem.