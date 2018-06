Acidente com ônibus deixa dois mortos e 65 feridos no Rio Um acidente com um ônibus na madrugada de ontem deixou 68 feridos e matou Eduardo Cavalcanti Piedade, de 19 anos, Daniele Magda de Souza, de 23 anos, e o bebê que ela esperava, já no sétimo mês de gestação. Eduardo morreu a caminho do Hospital Souza Aguiar, e Daniele faleceu na manhã de ontem, no mesmo hospital. O ônibus da Viação Verdun fazia a linha 410, que vai da Tijuca, na zona norte, ao Leblon, na zona sul, e tombou em uma curva. O motorista Alexandre Alves dos Santos vai responder por homicídio culposo e foi preso ontem. Sua prisão ontem, no entanto, teve outro motivo. Já existia mandado de prisão expedido contra ele por roubo. Segundo passageiros, Santos dirigia em alta velocidade, fazendo paradas bruscas e reclamando de um grupo de passageiros que cantava músicas funk dentro do ônibus. Um passageiro disse que na curva anterior à acidente o ônibus já passou perigosamente.