Acidente com ônibus e caminhão deixa mortos, feridos e bloqueia pista da Régis Bittencourt

SOROCABA – Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou ao menos três pessoas mortas e outras 14 feridas – oito em estado grave – na tarde desta quarta-feira, 30, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba. O ônibus que levava passageiros foi atingido na traseira pelo caminhão e tombou fora da pista, no quilômetro 514 da rodovia, em Cajati. A pista sentido São Paulo da rodovia foi totalmente bloqueada. Às 17h30, havia 16 quilômetros de congestionamento no local.

Segundo as informações preliminares, o ônibus seguia de Porto Alegre (RS) para Campinas, com 18 passageiros, além do motorista e auxiliar, quando foi violentamente atingido na traseira pelo caminhão, carregado com embalagens de ração. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), provavelmente o caminhão perdeu o freio no trecho de serra, mas as causas do acidente ainda serão investigadas.

Com o impacto, o coletivo foi empurrado para fora da estrada e tombou. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas. O motorista do caminhão e dois ocupantes do ônibus teriam morrido no local do acidente. As demais vítimas em estado grave foram levadas para hospitais de Registro e de Pariquera-Açu.