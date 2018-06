Acidente com ônibus e carro mata seis pessoas e deixa sete feridas no Rio

RIO - Seis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um grave acidente na noite de sexta-feira, dia 2, na estrada Via Lagos, na cidade de Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por volta das 21h30, um carro de passeio colidiu de frente com um ônibus de turismo, após atropelar uma mulher que atravessou a via. A estrada ficou parcialmente interditada para o socorro às vítimas.

A colisão aconteceu no km 17 da rodovia, no sentido da região dos Lagos. O ônibus partiu de Niterói em direção à Cabo Frio, cidade litorânea que atrai grande número de visitantes no feriado. Segundo os bombeiros, o motorista do veículo de passeio, que seguia no sentido oposto, o teria perdido o controle da direção após atropelar uma mulher que atravessou a via. Fabiana Moraes da Silva, de 26 anos, morreu no local.

Com o choque, o carro de passeio foi arrastado por alguns metros, em baixo do ônibus, antes de pegar fogo. Ele ficou completamente destruído e todos os passageiros morreram carbonizados. Segundo os bombeiros, as vítimas eram de uma mesma família, de Araruama, que viajava em direção ao Rio. Entre as vítimas estavam duas crianças, de idades não reveladas. Os corpos aguardam identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.

Os sete feridos estavam no ônibus no momento do acidente. O motorista Gustavo da Costa, de 34 anos, quebrou um dos joelho e foi transferido para um Hospital Federal de Andaraí, no Rio de Janeiro. Três mulheres receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, e outras quatro pessoas, entre elas uma idosa de 73 anos, foram encaminhadas para o Hospital Darcy Ribeiro, em Rio Bonito. Eles foram atendidos e liberados ainda na madrugada.