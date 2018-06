Acidente com ônibus e treminhão deixa quatro mortos em PE

Um grave acidente entre um ônibus e um treminhão deixou quatro mortos e pelo menos 16 feridos, na Rodovia PE-82, na região de Timbaúba, em Pernambuco, na noite desta segunda-feira, 3. Um trator teria provocado a colisão, após sair da pista transversal e invadir a rodovia. O ônibus, que transportava 20 estudantes da Faculdade de Timbaúba, bateu de frente com o caminhão, usado para transportar cana-de-açúcar, por volta das 19 horas, próximo ao bairro Sapucaia. O motorista do caminhão, Luiz Carlos de Andrade, de 48 anos, fico preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O motorista do ônibus, Antônio Ferreira da Silva, de 69 anos, teve as pernas decepadas e também não resistiu. A estudante Marilúcia de Andrade Freire Cavalcanti, de 26 anos, estava grávida de cinco meses e a estudante de Pedagogia Maria Cecília Chaves, de 25 anos, chegaram com vida ao Hospital Memorial Dr. João Ferreira Lima, mas não resistiram aos ferimentos. As demais vítimas foram socorridas para o Hospital de Timbaúba e Recife.