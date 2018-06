Acidente com ônibus em SP deixa 6 mortos e 25 feridos Seis pessoas morreram e 25 ficaram feridas, algumas gravemente, num acidente envolvendo um ônibus por volta das 23 horas de ontem, na Avenida Sapopemba, na zona leste da capital paulista. Segundo a polícia, um homem armado tentou assaltar o coletivo e o cobrador reagiu. Houve tiros e, em pânico, os passageiros tentaram fugir. Em meio à confusão, o motorista perdeu o controle do veículo que, desgovernado, atravessou o canteiro central e subiu na calçada, onde atropelou pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Em seguida, o coletivo bateu em uma casa e acabou entrando num terreno baldio. Cinco pessoas ficaram presas entre as ferragens do ônibus e morreram antes que pudessem ser socorridas. A sexta pessoa morreu ao dar entrada em um hospital da região. Os demais feridos foram levados aos prontos-socorros do Jardim Iva e de Vila Alpina, além dos Hospitais Geral de São Mateus e Santa Marcelina de Itaquera. Dezenove guarnições do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local. Além dos furgões do Resgate, foram usadas para socorrer as vítimas viaturas da PM e também ambulâncias da prefeitura.