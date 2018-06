Acidente com ônibus mata criança e fere 30 em Minas Gerais

Uma criança de 7 anos morreu e ao menos 30 pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, 15, após um acidente com um ônibus de turismo no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira de 25 metros de altura. Os feridos foram levados para o Hospital Margarida, em João Monlevade, e para hospitais da capital. As causas do acidente serão investigadas.