Acidente com ônibus mata dois e deixa 49 feridos em Minas Gerais

BELO HORIZONTE – Duas pessoas morreram e 49 ficaram feridas após o ônibus em que viajavam cair dentro de um rio que passa sob a BR-116, na Zona da Mata mineira. O acidente ocorreu no início da manhã, mas, até a tarde de ontem, uma mulher e um bebê que faleceram no local não haviam sido identificados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo caiu da ponte que fica no quilômetro 683 da rodovia, próximo a Muriaé, e ficou de lado, quase totalmente submerso no rio Glória. O ônibus, da empresa Novo Horizonte, seguia de Ipiaú (BA) para São Paulo com 51 pessoas, incluindo o motorista, que sofreu ferimentos leves.

Homens do Corpo de Bombeiros que participaram da ocorrência tiveram que usar um barco para fazer a busca pelos mortos. O primeiro corpo a ser encontrado foi o do bebê, uma menina de aproximadamente três meses. De acordo com a PRF, já durante a tarde foi localizado o corpo da mulher.

O motorista alegou que o ônibus teve um problema mecânico, possibilidade confirmada pela polícia, já que o local é uma reta. Ainda segundo a PRF, pessoas que passavam pelo local no momento do acidente pularam no rio para auxiliar no resgate das vítimas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Na Novo Horizonte ninguém atendeu o telefone na tarde de ontem.