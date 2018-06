Acidente com ônibus mata um e fere 20 no interior paulista Um ônibus da Viação Piracema que fazia a linha Botucatu-Piracicaba bateu em um barranco e capotou, na altura do Km 172 da rodovia SP-147, no interior paulista, por volta das 20 horas de ontem. A única vítima fatal foi o motorista, José Antonio Soares, de 39 anos. Dos 22 passageiros, 20 tiveram ferimentos leves e foram socorridos em hospitais de Piracicaba. Os policiais rodoviários estaduais que atenderam à ocorrência ainda não sabem a causa do acidente. Os dois passageiros que não se feriram afirmaram que o coletivo estava trafegando com velocidade não excessiva. Os policiais aguardam a liberação dos demais passageiros, que se encontram na Santa Casa local e outros pronto-socorros, para tomar depoimentos que ajudem a esclarecer o ocorrido.