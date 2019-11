Acidente com ônibus no Espírito Santo mata duas crianças

SÃO PAULO - Um acidente com um ônibus de viagem deixou quatro pessoas, entre elas duas crianças, na tarde deste sábado, 2. O veículo saiu de Belo Horizonte e capotou entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Espírito Santo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Infantil Francisco de Assis - uma delas está Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Por ser um local distante das duas cidades, muitas vítimas foram socorridas por veículos particulares que passavam no local.

Ainda segundo os bombeiros, o ônibus saiu de Belo Horizonte e fazia uma excursão para o litoral capixaba. O acidente ocorreu por volta das 13h.