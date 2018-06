Acidente com ônibus, trem, carro e moto fere 20 em Fortaleza Um acidente envolvendo um trem, um ônibus, um carro e uma motocicleta deixou 20 pessoas levemente feridas nesta quarta-feira em Fortaleza. O ônibus da empresa Vitória, que fazia a linha Fortaleza-praia do Icaraí, avançou a linha férrea na avenida Francisco Sá, na periferia da cidade, quando foi atingido por um trem. O ônibus tombou em cima de um carro e uma moto. Ficaram feridos os 17 passageiros do ônibus, dois ocupantes do carro e o motoqueiro. Todos foram levados pelo Corpo de Bombeiros e pelo helicóptero da Polícia Militar para o Instituto José Frota, hospital de emergência, onde depois de medicados receberam alta. O motorista do ônibus culpou o sinal sonoro que não teria disparado avisando a passagem do trem. O maquinista e testemunhas afirmaram que a sirene disparou. Segundo o superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos no Ceará, Celso Limaverde, o sinal funcionou normalmente. "A informação que temos é que o motorista estava com o som alto e não deve ter ouvido a sirene", disse.