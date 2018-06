Acidente com outdoor deixa dois feridos em SP Duas pessoas ficaram feridas num acidente no final da tarde na Lapa, zona oeste de São Paulo. Dois homens faziam a manutenção de um outdoor, quando receberam uma descarga elétrica e, junto com o outdoor, caíram no chão, sendo atingidos pela placa. Uma das vítimas sofreu queimaduras de segundo grau num dos braços e a outra teve queimaduras de terceiro grau no rosto e no braço direito. Ambos foram levados para o Pronto-Socorro Penteado.