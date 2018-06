Acidente com pequeno avião faz dez mortos na Guatemala Ao menos 10 pessoas morreram e quatro ficaram feridas quando um avião de pequeno porte sofreu um acidente no domingo no leste da Guatemala, informou o corpo de bombeiros. A aeronave pertence a una pequena empresa de serviços turísticos. "Morreram 10 pessoas. Se desconhece a identidade dos mortos", disse à Reuters Carlos Salazar, porta-voz do serviço de emergência dos bombeiros. Acrescentou que dois dos quatro feridos estavam em estado muito grave. A mídia local informou que o avião pegou fogo, o que complicou a recuperação dos corpos e o resgate dos feridos.