Acidente com perua escolar deixa 16 feridos em SP Dezesseis pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um veículo de transporte escolar e uma ambulância, na tarde desta quinta-feira, 27, na zona sul de São Paulo, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). O acidente ocorreu às 16h40 no cruzamento das ruas Vieira de Morais e República do Iraque, no Campo Belo. De acordo com o Cobom, sete equipes seguiram para o local, mas, quando chegaram, 13 crianças já haviam sido socorridas em outra perua escolar. Os bombeiros encaminharam, então, mais duas vítimas para o Hospital Bandeirantes e outra, para o Hospital São Paulo. As três sofreram ferimentos leves.