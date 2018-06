Acidente com quatro veículos deixa 2 mortos e 29 feridos em Minas

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e pelo menos 29 ficaram feridas na madrugada desta terça-feira, 5, em um acidente na BR-050, entre Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

O acidente que aconteceu na altura do km 117, envolveu dois ônibus, uma carreta bi trem e um caminhão. Segundo os bombeiros, a carreta ficou atravessada na via ao tentar fazer um retorno. Em seguida, o caminhão e os ônibus colidiram na lateral da carreta.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas aos hospitais da região. Entre os mortos está o motorista do caminhão, de 36 anos de idade, e o auxiliar de viagem de um dos ônibus, de 34 anos.

O local e os veículos passarão por perícia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou fechada até as 7h30.