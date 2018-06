Acidente com trem deixa 120 mil sem água em SC e PR Um acidente com um trem que transportava óleo vegetal em Santa Catarina está deixando três cidades no sul do País sem água, prejudicando cerca de 120 mil pessoas. O trem descarrilou quando seguia do Paraná para o Porto de São Francisco, em Santa Catarina. Pelo menos 100 mil litros de óleo de soja e 50 mil litros de óleo diesel vazaram no momento do acidente. O Rio Negro, responsável pelo abastecimento de água em toda a região, foi atingido. Os municípios de Mafra e Três Barras, em Santa Catarina, e a cidade de Rio Negro, no Paraná, estão sem água. A empresa ferroviária garante que tomou as medidas de contenção, mas só informou o caso à Secretaria Estadual do Meio Ambiente 15 horas depois do acidente.