Acidente com van escolar deixa 16 crianças feridas em Minas Um acidente com uma van escolar deixou 16 crianças feridas nesta quarta-feira, 9, no município de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a motorista do veículo, Ana Regina Pereira, de 38 anos, perdeu o controle da direção quando descia a Rua Engenho de Dentro, no bairro Durval de Barros. Para evitar que a van descesse uma escadaria no final da rua, provocando um acidente mais grave, a condutora jogou o veículo contra um muro. Após a colisão, a van capotou. Conforme a PM, 18 crianças estavam no veículo. Doze foram encaminhadas para o hospital de pronto-socorro da cidade. A motorista e outras quatro crianças foram levadas para o Hospital Municipal de Contagem. Duas crianças foram entregues no local do acidente aos pais, que assinaram um termo de responsabilidade junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos tiveram escoriações e lesões leves. A maioria já foi liberada. A perícia irá apurar se houve falha nos freios do veículo.