Acidente complica trânsito na Avenida 23 de Maio Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e complicava o trânsito no sentido centro da Avenida 23 de Maio, perto do Viaduto Tutóia, na região sul da cidade, desde às 10h15 da manhã desta quarta-feira, 14. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos ainda ocupava m a faixa esquerda da via. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital São Paulo com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Às 14 horas, a CET registrava 42 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, por conta do excesso de veículos, sendo que a média para o horário é de 27 quilômetros. O pior trecho estava na pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf, em direção à Marginal do Pinheiros, onde a lentidão era de 4,4 quilômetros, desde a Rua Jaboticabal até a Ponte Tatuapé. Ainda neste sentido da Avenida Salim Farah Maluf, mas pela via local, o engarrafamento era de 2,5 quilômetros, desde a Rua Demétrio Ribeiro até a Ponte Tatuapé. Já pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, em direção ao centro, o trânsito era carregado por 2,3 quilômetros, desde a Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo.