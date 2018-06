Acidente complica trânsito na Marginal do Tietê Uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, por volta das 7h30 desta quarta-feira, 30, atrapalha o tráfego na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna.Uma pessoa ficou ferida. Os veículos ocupam a faixa da esquerda da via, próximo à ponte da Freguesia do Ó, o que causava um congestionamento de cerca de cinco quilômetros por volta das 8h30. Um atropelamento na Avenida Radial Leste também complica o trânsito na região. Um automóvel atropelou um pedestre, por volta das 8h30, perto da avenida Álvaro Ramos, no sentido centro. De acordo com medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados, às 8h30, 73 quilômetros de lentidão em São Paulo, um pouco acima da média para o período, que é de 70 km.