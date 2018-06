Acidente complica trânsito na Marginal do Tietê Um caminhão que transportava fardos de papel tombou na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, próximo da Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, por volta das 12 horas desta terça-feira. O acidente não deixou feridos. Duas faixas da via ficaram interditadas, o que complicou o trânsito na região. Às 12h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 60 quilômetros de congestionamento pelas principais vias da cidade, mais que o dobro da média para o horário, que é de 32 km. Pela manhã, a chuva que caiu em São Paulo desde a noite de segunda-feira, 5, contribuiu para que o índice de congestionamento batesse novo recorde. Às 8h30, foram registrados 109 quilômetros de lentidão. A média para o horário, segundo medição feita em 2006, é de 81 quilômetros. O excesso de veículos também complicava o trânsito na Avenida Radial Leste, sentido centro,onde o motorista enfrentava cerca de 15,5 quilômetros, desde a Praça da Divinolândia até a Praça Franklin Roosevelt. Pela Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, as pistas expressas e local apresentaram cerca de 5,5 quilômetros, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Limão. Pela Avenida dos Bandeirantes, sentido da Marginal do Pinheiros, havia cinco km de lentidão desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. Também foram registrados problemas no corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, sentido Santana, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Estela, cerca de 4,5 km.