Acidente congestiona a rodovia Castello Branco em SP O trânsito está lento neste momento na Rodovia Castello Branco, no sentido interior-capital, na altura do quilômetro 27, em Barueri, na Grande São Paulo. Naquele trecho, houve um engavetamento envolvendo três caminhões e uma pessoa ficou presa nas ferragens. Duas faixas de rolamento estão interditadas por causa do acidente, provocando congestionamento na área.