Acidente congestiona Marginal Pinheiros em SP Um acidente ocorrido por volta das 7h00 está congestionando a Marginal do Pinheiros, no sentido Jaguaré/Santo Amaro. O acidente aconteceu na altura da raia olímpica da USP e envolve um caminhão que transportava telhas, um ônibus e uma perua Kombi. Por causa do choque, a carga que era transportada pelo caminhão caiu e se espalhou pela pista. Não há informações sobre feridos, mas, em razão da colisão e da chuva, o congestionamento na pista da Marginal do Pinheiros já passa dos cinco quilômetros e vai do ´Cebolão´ até a Ponte Eusébio Matoso.